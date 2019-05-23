Депутаты приняли закон об обязательной фотофиксации техосмотра

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Депутаты приняли закон об обязательной фотофиксации техосмотраРубрика: общество
25.05.2019 10:46
Фото с сайта pixabay.com
Изначально законопроект предполагал фото- и видеоконтроль, но во втором чтении от видеофиксации отказались.
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
Как заявили депутаты, нововведение поможет сократить число мошенников, оформляющих диагностические карты без должной проверки, а также снизит коррупцию в этой сфере.
«Усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили», — рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу через год после его публикации.
Напомним, в апреле 2018 года Новосибирск вошёл в топ городов, в которых проще всего обслуживать автомобиль.
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