Дочка Алсу не стала участвовать в спецвыпуске шоу «Голос.Дети»

Фото с сайта news.rambler.ru

Организаторы самого рейтингового шоу назвали победителями всех финалистов; Микелла Абрамова не участвовала в спецвыпуске.

Ранее признанная победительницей шестого сезона «Голос.Дети» не стала участвовать в спецвыпуске после аннулирования результатов её победы. Микелла Абрамова отказалась от участия в шоу после скандала с подсчётом голосов, убедился сегодня корреспондент Сиб.фм.

Гендиректор Первого канала не смог повторно выбрать победителя сезона шоу и объявил победителями всех финалистов: Ержана Максима, Нино Чеснер, Валерия Кузакова, Ренату Таирову, Роберта Багратяня, Анастасию Сисаури, Михаила Григоряна, Мариам Абделькадер и Микеллу Абрамову.

«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие в нашем вечере. Это её решение, и мы его уважаем. Она по-прежнему остаётся частью большой семьи “Голоса”, и мы желаем ей больших творческих успехов», — сообщил ведущий Дмитрий Нагиев.

16 мая Первый канал аннулировал победу Микеллы и результаты голосования и анонсировал новый эфир, пообещав усовершенствовать защиту.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчёт Group-IB предоставит до конца мая», — сообщали шоураннеры на сайте Первого канала.

Напомним, на днях лучшим воспитателем Новосибирской области стала учитель музыки из детского сада.