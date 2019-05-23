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Губернатор Новосибирской области проверил экологическую обстановку в Искитиме

Рубрика: общество

25.05.2019 19:13

Фото с сайта Правительства Новосибирской области

На совещании поднимались вопросы теплоснабжения и экологии Искитима. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Искитиме. 

Глава региона обсудил с местной администрацией экологическую обстановку в городе. В силу того, что в Искитиме располагается большое количество заводов, предприятия и природоохранные органы постоянно проводят работы по стабилизации и улучшению экологической обстановки. 

В качестве демонстрации эффективной работы губернатору был представлен завод АО «Искитимцемент», на котором недавно в эксплуатацию ввели рукавный фильтр. Как доложили главе области, в результате такой модернизации количество выбрасываемой пыли снизится в 160 раз, то есть практически до нуля.

Также губернатору представили отчёт о работе тепловых сетей в прошедший отопительный сезон. Аварий избежать не удалось. По словам специалистов, причиной стал высокий износ тепловых сетей. Андрей Травников настоял на сокращении сроков по оценке состояния сетей и скорейшему переходу к разработке программы их ремонта. 

«Проблемы на сетях есть, и я готов поддержать любой вариант их системного решения», — заявил губернатор.

Предложения по повышению эффективности и надёжности отопительного комплекса Искитима будут представлены главе региона до конца августа. 

Напомним, в мае стало известно, что СГК начинает испытания тепловых сетей в Новосибирской области.

Теги: губернатор НСО Искитим

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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