1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: где и во сколько смотреть

фото с официального сайта ИИХФ

Финны признают величие России; букмекеры уверены в «пушке» Овечкина.

Сборная России поборется за выход в финал чемпионата мира по хоккею с Финляндией. Из стана Суоми слышны весьма осторожные речи.

«Финляндия как была, так и есть маленькая страна. Нет у нас таких талантливых ребят, как у русских. Уповаем на оборону и последний рубеж. Именно так мы пришли к успеху Сочи. Но ещё раз, никто, пусть и наша восходящая звезда Какко прямо сейчас не достойны войти в состав этой сборной России», — признался хорошо знакомый с российским хоккеем на клубном уровне Эркка Вестерлунд, тренировавший олимпийские сборные Финляндии в Турине и Сочи.

Ему вторит и нынешний тренер Финляндии Юкка Ялонен, в 2012-2014 году возглавлявший санкт-петербургский СКА.

«Россияне собрали восхитительный состав. Количество классных хоккеистов у них зашкаливает. Атака острйешая и разнообразная, забить у них может любой. Розыгрыш большинства на уровне. Вратари стабильно хороши. Оборона вопросов не вызывает. Нет, у русских, конечно, не идеальная команда, но весьма близка к этому», — рассказал перед игрой наставник финнов.

У России подход к предстоящей встрече бывшего и нынешнего тренера армейского клуба с берегов Невы простой.

«Финны уже побеждали на этом чемпионате США, Канаду и Швецию. Они неплохо готовы. Шведов мы уже обыгрывали, второй раз с ними встречаться было бы не так интересно, как с Финляндией. Игры этой сборной за последние лет семь мы проштудировали. Не станем как-то особо реагировать на их фирменные приёмчики и капканы, выпады контратак. То же и по персоналиям. Какко или ещё кто-то не будут опекаться специально, Россия намерена играть в своей хоккей», – отметил главный тренер сборной России и СКА Илья Воробьёв.

Букмекеры верят в победу россиян. Шансы на выход «Красной машины» в финал они оценивают в 1,48. Финны получили довольно скромный коэффициент 5,50. Отдельно можно отметить хорошую ставку на гол в матче Александра Овечкина в 2,30. Букмекеры давно сделали выводы, что в решающих играх обладающий убийственным щелчком россиянин действует более агрессивно: много бросает сам, разгоняет атаку, просит пас под завершение.

После этого полуфинала также может измениться лидер бомбардирской гонки чемпионата мира. Шведа Уильяма Нюландера (5+13 очков) по силам сместить россиянам Никите Кучерову (6+10) и Никите Гусеву (4+11).

Матч в прямом эфире покажет Первый канал. Трансляция начнётся 25 мая в 20:15 по новосибирскому времени.

Напомним, в четвертьфинале Россия одолела США.