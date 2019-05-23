На Михайловской набережной новосибирцев будут удивлять огнём

Фото из официальной группы фестиваля "ВКонтакте"

На новосибирский фестиваль съехались артисты со всей России, из Белоруссии и Австралии.

На Михайловской набережной пройдёт гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». В программе заявлены мастер-классы, батлы между участниками и основное вечернее представление.

Фестиваль проходит в пятый раз. По словам организаторов, в этому году на главной сцене набережной выступят артисты лучших фаер-команд Новосибирска, других городов России, Белоруссии, будут гости даже из Австралии.

Главное шоу начнётся в 21:00, однако горожан мероприятия будут развлекать уже с 17:00.

«С 17:00 до 19:00 пройдут мастер-классы для всех желающих по кручению различного тренировочного реквизита (без огня). А в 19:30 состоятся тех-баттлы между участниками фестиваля на выявление лучшей техники владения реквизитом», — заявили организаторы.

Вход и участие в мастер-классах бесплатное, возрастное ограничение: 6+.

Напомним, 24 мая стало известно, что организаторы новосибирского фестиваля Znaki отказались от субкультур и неформалов.