На Михайловской набережной новосибирцев будут удивлять огнём

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На Михайловской набережной новосибирцев будут удивлять огнёмРубрика: общество
25.05.2019 17:07
Фото из официальной группы фестиваля "ВКонтакте"
На новосибирский фестиваль съехались артисты со всей России, из Белоруссии и Австралии.
На Михайловской набережной пройдёт гала-концерт фестиваля «Огни Сибири». В программе заявлены мастер-классы, батлы между участниками и основное вечернее представление.
Фестиваль проходит в пятый раз. По словам организаторов, в этому году на главной сцене набережной выступят артисты лучших фаер-команд Новосибирска, других городов России, Белоруссии, будут гости даже из Австралии.
Главное шоу начнётся в 21:00, однако горожан мероприятия будут развлекать уже с 17:00.
«С 17:00 до 19:00 пройдут мастер-классы для всех желающих по кручению различного тренировочного реквизита (без огня). А в 19:30 состоятся тех-баттлы между участниками фестиваля на выявление лучшей техники владения реквизитом», — заявили организаторы.
Вход и участие в мастер-классах бесплатное, возрастное ограничение: 6+.
Напомним, 24 мая стало известно, что организаторы новосибирского фестиваля Znaki отказались от субкультур и неформалов.
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Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
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