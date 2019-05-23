Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами

Фото с сайта театра "Глобус"

В мероприятии принимали участие 22 театра; площадкой стал город Брянск.

Спектакль новосибирского театра «Глобус» «Учитель танцев» получил награды в трёх номинациях международного фестиваля «Театр+». Сообщение об этом появилось в социальных сетях «Глобуса».

За лучшую режиссуру спектакля награду получил Иван Орлов, Вера Прунич была отмечена за лучшую женскую роль второго плана, а Наталья Шурганова за лучшую хореографию в драматическом спектакле.

«Ура! Поздравляем и гордимся!» — написали сотрудники «Глобуса» на официальной странице театра в Instagram.

В фестивале принимали участие 22 театра из Брянска, Новосибирска, Орла, Петрозаводска, Томска, Рязани, Москвы, Гомеля, Минска, Гродно, болгарского Пловдива и других городов.

Мероприятие проходило в Брянске с 14 по 25 мая.

Напомним, в феврале Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России.