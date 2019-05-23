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Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победамиРубрика: общество
25.05.2019 15:53
Фото с сайта театра "Глобус"
В мероприятии принимали участие 22 театра; площадкой стал город Брянск.
Спектакль новосибирского театра «Глобус» «Учитель танцев» получил награды в трёх номинациях международного фестиваля «Театр+». Сообщение об этом появилось в социальных сетях «Глобуса».
За лучшую режиссуру спектакля награду получил Иван Орлов, Вера Прунич была отмечена за лучшую женскую роль второго плана, а Наталья Шурганова за лучшую хореографию в драматическом спектакле.
«Ура! Поздравляем и гордимся!» — написали сотрудники «Глобуса» на официальной странице театра в Instagram.
В фестивале принимали участие 22 театра из Брянска, Новосибирска, Орла, Петрозаводска, Томска, Рязани, Москвы, Гомеля, Минска, Гродно, болгарского Пловдива и других городов.
Мероприятие проходило в Брянске с 14 по 25 мая.
Напомним, в феврале Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России.
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Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
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