Новосибирцев начали путать трёхфазные светофоры

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Новосибирцы больше не могут переходить дорогу с параллельным потоком машин, зелёный сигнал для них загорается на 20 секунд позже.

На восьми перекрёстках города установили трёхфазные светофоры. Они разрешают переходить пешеходам дорогу только тогда, когда все машины стоят.

Как пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, отдельную пешеходную фазу для светофора ввели по рекомендации ГИБДД по программе ликвидации мест концентрации ДТП.

Однако пока пешеходы по привычке переходят на зелёный сигнал, который горит для машин. Работники ГИБДД утверждают, что со временем горожане переучатся и оценят безопасность новых установок.

В ближайшее время ещё несколько светофоров перейдут на трёхфазный режим. Ведётся работа по их внедрению на семи перекрёстках Новосибирска: улица Бориса Богаткова — улица Федосеева; улица Кирова — улица Добролюбова; Красный проспект — улица Фрунзе; улица Немировича-Данченко — Ватутина; улица Нарымская — улица 1905 года; улица Никитина — улица Кирова; улица Ватутина — улица Котовского.

Напомним, 27 апреля Новосибирск стоял в пробке из-за сломанного светофора.