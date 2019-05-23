Новосибирцев приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧ

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Новосибирцев приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧРубрика: общество
26.05.2019 09:07
Фото с сайта pixabay.com
Мероприятие проходит в рамках VI Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти погибших от СПИДа.
В воскресенье, 26 мая, новосибирцы смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ. Сообщение об акции появилось на сайте мэрии Новосибирска.
Любой желающий может прийти в здание железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный и сдать анализ.
Акция будет проходить с 11:00 до 16:00.
В марте 2018 года Новосибирская область попала в ТОП-5 лидеров по смертности от ВИЧ. Так что регулярные акции проводятся с целью привлечения внимания жителей региона к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.
Напомним, 1 марта стало известно, что почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год.
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