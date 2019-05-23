Новосибирцев приглашают пройти анонимное тестирование на ВИЧ

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Мероприятие проходит в рамках VI Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти погибших от СПИДа.

В воскресенье, 26 мая, новосибирцы смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ. Сообщение об акции появилось на сайте мэрии Новосибирска.

Любой желающий может прийти в здание железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный и сдать анализ.

Акция будет проходить с 11:00 до 16:00.

В марте 2018 года Новосибирская область попала в ТОП-5 лидеров по смертности от ВИЧ. Так что регулярные акции проводятся с целью привлечения внимания жителей региона к проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Напомним, 1 марта стало известно, что почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год.