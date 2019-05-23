Очевидцы в Кузбассе сняли на видео ДТП с ребёнком

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От полученных травм восьмилетний мальчик скончался.

В Кемерове водитель автомобиля ВАЗ-21099 насмерть сбил восьмилетнего мальчика. Инцидент произошёл в пятницу, 24 мая.

На следующий день в сети появилось видео очевидцев. В кадр не попало само ДТП, однако видно, насколько далеко ребёнка отбросило от удара.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на восьмилетнего мальчика, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. В результате от полученных травм ребёнок скончался», — заявили в пресс-службе областного МВД.

ДТП произошло на улице Смирнова в районе 19:00.

В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23 мая лихач на внедорожнике травмировал школьницу на Аллее блокадников.