Российский режиссёр привёз награду с Каннского кинофестиваля

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Российский режиссёр привёз награду с Каннского кинофестиваляРубрика: общество, культура
25.05.2019 13:14
Фото с сайта kinopoisk.ru
Фильм повествует о жизни двух девушек, которые вернулись с войны в разрушенный Ленинград 1945 года.
Режиссёр Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Награду ему принесла картина «Дылда», сообщает РИА Новости.
Фильм посвящён послевоенному Ленинграду и рассказывает историю двух молодых женщин, вернувшихся с фронта. Главные роли в фильме исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.
Балагов не смог лично получить почётную награду, за него это сделал продюсер Александр Роднянский.
«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссёра Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрали его картину», — заявил Роднянский.
«Особый взгляд» — это вторая по значимости секция, для которой отбираются самые смелые фильмы, зачастую от режиссёров-дебютантов.
Напомним, 16 апреля два новосибирских театра получили «Золотую маску» в Москве.
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Лента новостей
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