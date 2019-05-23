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Россия с футбольным счётом уступила Финляндии и сыграет за бронзу чемпионата мира по хоккею

Рубрика: общество

25.05.2019 22:50

фото с официального сайта ИИХФ

Антилла не промахнулся, а россиянам не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока.

Сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира по хоккею, сенсационно уступив финнам 0:1. Ни букмекеры, ни хоккейные эксперты не ждали футбольного исхода давнего противостояния двух хоккейных держав.

Тем не менее гол капитана Суоми Марко Антиллы на 50-й минуте встречи оказался единственным. Защитник Никита Зайцев не доработал, соперник не простил. Под конец встречи россияне заменили вратаря на шестого полевого игрока, но массовый навал на ворота подопечных Юкки Ялонена ни к чему не привёл. 0:1, дальше идут финны, а Россия постарается найти утешение в матче за бронзу мирового первенства.

«Да забивать просто надо было, без заброшенных шайб выиграешь. Столько моментов создали, но ни один не реализовали. Не готов сказать, по делу проиграли и нет, нужно разобрать матч. Мы — команда, значит, все виноваты, у финнов тоже команда — они все молодцы. Выделять кого-то у нас и у них бессмысленно. Ну, хорошо, у соперника Ланкинен классно отыграл в воротах. Вот вы говорите о финском проклятье, а я и не знаю, что сказать на сей счёт», — поделился после проигранного матча форвард российской сборной Кирилл Капризов.

Соперник сборной России в игре за бронзу определится в противостоянии Чехии и Канады.

Напомним, в четвертьфинале российские хоккеисты обыграли американцев.

Теги: хоккей чемпионат мира сборная России

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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