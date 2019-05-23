Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска

ФОТО ИЗ ГРУППЫ НОВОСИБИРСКОГО ОТРЯДА "ЛИЗА-АЛЕРТ" "ВКОНТАКТЕ"

Последний раз девочку видели 23 мая.

В Новосибирске пропала 14-летняя Оксана Пономарёва, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Школьница вышла из дома в Калининском районе 23 мая, и с этого времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост — 162 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Одета девочка была в чёрную куртку, чёрные брюки, серый кардиган и синие кроссовки. С собой у неё был школьный рюкзак.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» призывает всех, кто знает что-либо о её местонахождении, сообщить инфоргу Светлане по номеру телефона 8 (965) 823-55-17.

Напомним, 19 апреля волонтёры начали поиски заблудившегося в лесу под Искитимом мужчины.