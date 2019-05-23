Синоптики предупредили новосибирцев о резкой смене погоды и шквалистом ветре

Лента новостейПредложить новость
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
Синоптики предупредили новосибирцев о резкой смене погоды и шквалистом ветреРубрика: общество
25.05.2019 11:36
Фото с сайта pixabay.com
На выходных порывы ветра в Новосибирске будут достигать 23 м/с.
Новосибирский Гидрометцентр сообщил, что тёплых и солнечных выходных на этой неделе ждать не стоит.
Спасатели предостерегли новосибирцев от выездов на природу. По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, в субботу и воскресенье в Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с. В связи с этим МЧС напомнило горожанам о мерах личной и пожарной безопасности.
В субботу, 25 мая, в Новосибирске установится переменная облачность. Днём воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура составит +10 градусов. Осадков не ожидается, но в городе будет ветрено.
В воскресенье, 26 мая, погода испортится. В Новосибирске похолодает: уровень термометра опустится до +10 градусов днём и до +5 градусов ночью. В первой половине дня синоптики прогнозируют дождь и ветер.
По словам специалистов, переменчивая погода сохранится и на следующей неделе.
Напомним, 24 мая синоптики пообещали дожди на выходных в Горном Алтае.
Комментарии
Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сама приплыла
Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...
Новости по теме
Популярное