Синоптики предупредили новосибирцев о резкой смене погоды и шквалистом ветре

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На выходных порывы ветра в Новосибирске будут достигать 23 м/с.

Новосибирский Гидрометцентр сообщил, что тёплых и солнечных выходных на этой неделе ждать не стоит.

Спасатели предостерегли новосибирцев от выездов на природу. По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, в субботу и воскресенье в Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с. В связи с этим МЧС напомнило горожанам о мерах личной и пожарной безопасности.

В субботу, 25 мая, в Новосибирске установится переменная облачность. Днём воздух прогреется до +23 градусов, ночью температура составит +10 градусов. Осадков не ожидается, но в городе будет ветрено.

В воскресенье, 26 мая, погода испортится. В Новосибирске похолодает: уровень термометра опустится до +10 градусов днём и до +5 градусов ночью. В первой половине дня синоптики прогнозируют дождь и ветер.

По словам специалистов, переменчивая погода сохранится и на следующей неделе.

Напомним, 24 мая синоптики пообещали дожди на выходных в Горном Алтае.