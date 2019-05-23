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В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детейРубрика: общество
25.05.2019 18:07
Фото предоставлено организаторами
Волонтёры новосибирского отряда «Лиза Алерт» выстроили чёрный коридор-инсталляцию о том, как теряются дети.
В международный день пропавших детей в Новосибирске проходит акция памяти, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Начавшийся с поиска ребёнка и названный в его честь, отряд «Лиза Алерт» ежегодно проводит в разных городах, в том числе в Новосибирске, большое мероприятие для привлечения внимания к проблеме пропавших людей и профилактики детских пропаж», — рассказали организаторы мероприятия.
Акция началась в 17:00. В Нарымском сквере волонтёры установили чёрный коридор-инсталляцию о том, как теряются дети.
В парке работают несколько локаций с инструктажем по детской безопасности.
В 21:30 все участники акции зажгут свечи в память о тех детях, которых так и не удалось найти.
Напомним, 23 мая школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска.
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Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
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