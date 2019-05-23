В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей

Фото предоставлено организаторами

Волонтёры новосибирского отряда «Лиза Алерт» выстроили чёрный коридор-инсталляцию о том, как теряются дети.

В международный день пропавших детей в Новосибирске проходит акция памяти, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Начавшийся с поиска ребёнка и названный в его честь, отряд «Лиза Алерт» ежегодно проводит в разных городах, в том числе в Новосибирске, большое мероприятие для привлечения внимания к проблеме пропавших людей и профилактики детских пропаж», — рассказали организаторы мероприятия.

Акция началась в 17:00. В Нарымском сквере волонтёры установили чёрный коридор-инсталляцию о том, как теряются дети.

В парке работают несколько локаций с инструктажем по детской безопасности.

В 21:30 все участники акции зажгут свечи в память о тех детях, которых так и не удалось найти.

Напомним, 23 мая школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска.