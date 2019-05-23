В Новосибирске стали чаще угонять машины

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По итогам 2017 года Новосибирск не попал даже в десятку городов по числу угонов, а за 2018 год количество украденных машин привело его сразу в топ-5.

Новосибирск вошёл в пятёрку лидеров рейтинга по угонам за 2018 год. Результаты опубликовала компания «АльфаСтрахование».

Специалисты страховой службы проанализировали обращения клиентов по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств. По результатам исследования, второй год подряд лидером рейтинга становится Санкт-Петербург (0,33 % угонов). В 2017 году эта цифра была незначительно больше — 0,34 %.

В 2017 году Новосибирск не попал даже в топ-10 городов, где чаще всего угоняют машины, а по итогам 2018 года стал сразу четвёртым. Процент угонов составил 0,12 %.

«В целом, в топе можно наблюдать крупные города с большим количеством застрахованных автомобилей и высоким спросом на них на теневом рынке. Угонщиков интересуют как сами автомобили, так и их детали — часть транспортных средств, обычно среднеценового сегмента, похищается под разбор», — рассказал руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

Кроме Санкт-Петербурга и Новосибирска, в топ-5 также вошли Хабаровск, Калуга и Москва.

Напомним, 1 мая пьяный мигрант угнал машину с СТО в Новосибирске.