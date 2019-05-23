Житель Бердска устроил в своей машине тюрьму для дворовых кошек

Фото Зои Букариновой, размещённое в группе "Инициативная группа Помощи животным Бердска"

На мужчину не раз жаловались, но, по словам соседей, он продолжает мучить животных.

Житель Бердска запер несколько кошек в своём автомобиле. Информация об инциденте появилась в группе «Зоопомощь Новосибирск» «ВКонтакте».

Прохожие обратили внимание на старую машину, по которой гуляют животные, и попросили о помощи.

«Кошек закрыли в машине. Нужно срочно вытаскивать котиков. Я одна не справлюсь. Владелец этой машины на контакт не идёт и сам не понимает, что делает. Сейчас ходила около этой машины, они (кошки) прям лапками стучат», — написала очевидец в группе «Зоопомощь».

В комментариях нашлись соседи мужчины. По их словам, это не первый случай жестокого обращения с животными с его стороны. В октябре прошлого года активисты уже освободили несколько кошек из автомобиля, но бердчанин подобрал со двора других и снова заключил их в «тюрьму».

«На него жалуются все соседи в разные инстанции, но тишина — никому нет дела. История эта не одного года. Дед этот тащит весь хлам домой, в подвал и в свои машины. Животные там ходят в туалет и тут же спят, не стерильны, плодятся больные. Он подбирает их на улице и сажает в машину. Типа спасает так», — поделилась в комментариях Зоя Букаринова.

По словам очевидцев, мужчина животных кормит, но от помощи по уходу за ними отказывается. На заявления, что кошкам в запертом пространстве плохо, никак не реагирует.

Напомним, в апреле во дворе жилого дома в Новосибирске зарезали двух баранов.