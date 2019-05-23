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Житель Омска на джипе сбил девятилетнего мальчика

Рубрика: проиcшествия

25.05.2019 14:56

Фото с сайта pixabay.com

В результате ДТП ребёнок попал в больницу. 

В Омске 56-летний мужчина на джипе сбил 9-летнего школьника. Сообщение об инциденте появилось на сайте УМВД России по Омской области. 

ДТП произошло вечером 24 мая на улице Горячего. 

Сотрудники полиции установили, что трезвый водитель ехал по проезжей части, когда из кустарников на дорогу выбежал ребёнок. 

В результате мальчик получил травмы, из-за которых его доставили в больницу. 

В ведомстве сообщили, что точные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, 1 мая ребёнка на велосипеде сбили в Новосибирске.

Теги: аварии ДТП дети

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18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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