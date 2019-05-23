Житель Омска на джипе сбил девятилетнего мальчика

Лента новостейПредложить новость
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
Житель Омска на джипе сбил девятилетнего мальчикаРубрика: проиcшествия
25.05.2019 14:56
Фото с сайта pixabay.com
В результате ДТП ребёнок попал в больницу.
В Омске 56-летний мужчина на джипе сбил 9-летнего школьника. Сообщение об инциденте появилось на сайте УМВД России по Омской области.
ДТП произошло вечером 24 мая на улице Горячего.
Сотрудники полиции установили, что трезвый водитель ехал по проезжей части, когда из кустарников на дорогу выбежал ребёнок.
В результате мальчик получил травмы, из-за которых его доставили в больницу.
В ведомстве сообщили, что точные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, 1 мая ребёнка на велосипеде сбили в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
В Нарымском сквере Новосибирска проходит акция памяти пропавших детей
Новосибирский театр «Глобус» уезжает с международного фестиваля с победами
Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей
Школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска
Незрячий новосибирец перевыпустил хит 90-х для романтичных танцев на улице
Статьи по теме
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное