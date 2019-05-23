Житель Омска на джипе сбил девятилетнего мальчика

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В результате ДТП ребёнок попал в больницу.

В Омске 56-летний мужчина на джипе сбил 9-летнего школьника. Сообщение об инциденте появилось на сайте УМВД России по Омской области.

ДТП произошло вечером 24 мая на улице Горячего.

Сотрудники полиции установили, что трезвый водитель ехал по проезжей части, когда из кустарников на дорогу выбежал ребёнок.

В результате мальчик получил травмы, из-за которых его доставили в больницу.

В ведомстве сообщили, что точные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, 1 мая ребёнка на велосипеде сбили в Новосибирске.