Чуйский тракт закрыли для движения

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Ночью с 26 на 27 мая 2019 — нет проезда по участку Чуйского тракта; движение закрыто от села Плотниково до ЗАТО Сибирский.

На Чуйском тракте ограничили движение. Трасса на отрезке Плотниково — Сибирский будет закрыта для движения всех видов транспорта с 3:40 воскресенья до 7:00 понедельника.

По трассе пойдут военные колонны. Будьте внимательны.

Напомним, на Алтае и в Кузбассе введено штормовое предупреждение.