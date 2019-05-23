Чуйский тракт закрыли для движения

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Чуйский тракт закрыли для движенияРубрика: общество
26.05.2019 21:59
фото pixabay.com
Ночью с 26 на 27 мая 2019 — нет проезда по участку Чуйского тракта; движение закрыто от села Плотниково до ЗАТО Сибирский.
На Чуйском тракте ограничили движение. Трасса на отрезке Плотниково — Сибирский будет закрыта для движения всех видов транспорта с 3:40 воскресенья до 7:00 понедельника.
По трассе пойдут военные колонны. Будьте внимательны.
Напомним, на Алтае и в Кузбассе введено штормовое предупреждение.
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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
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