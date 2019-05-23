Доходы депутатов, имена для белых медвежат, паводок на Алтае: главное за неделю

фотоих социальных сетей, сайтов правителства НСО, МЧС и Новосибирского зоопарка

Прошедшая неделя принесла для новосибирцев, готовящихся провести выходные на Алтае, сообщение о размыве Чуйского тракта. Дальше — больше. Вода затопила Сростки. Катунь и Бия поднялись на несколько метров. Какой тут отдых?!

В Понедельник 20 мая МЧС предупредила новосибирцев об открытии затровов плониты и спуске в реку топляка. Одним бы быстрее уйти с воды, другим эту воду только подавай. В ночь на 20 мая в подземном гараже на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар. В результате сгорели 3 и пострадали ещё 82 автомобиля.

В понедельник глава Бердска поведал, что потерял половину дохода, став градоначальником.

А на Украине 20 мая принял присягу избранный президент Владимир Зеленский.

А мальчик в Новосибирской области решил сделать звёздное селфи и через несколько дней умер от удара током.

В понедельник, кстати, стало известно, что под мощнейшей ЛЭП в Новосибирске споёт группа «Ночные снайперы». Диана Арбенина даст концерт на площадке ТЭЦ-5 по приглашению СГК.

Под вечер феерического понедельника в Кузбасской столице вспыхнул салон с дорогими иномарками. Стоит ли говорить, что людей там было минимум, а машины спасали сотрудники автоцентра.

Во вторник 21 мая стало известно о последствиях отравления детей в одной из школ Чановского района Новосибирской области крысиным ядом. К счастью, таблетки, которые второклассник предложил друзьям в качестве конфет, не причинили детям сильного вреда. Хочется надеяться, что родители, хранившие отраву там, где её мог взять ребёнок, сделали выводы.

В этот же день, после череды скандалов, связанных с клиникой Мешалкина, бывший директор уходит не только в отставку, но и с поста депутата Заксобрания Новосибирской области.

А ещё 21 мая заявили о том, что Новосибирск в рейтинге популярности может потерять не только знаменитые фамилии, но и знаменитые производства. Выяснилось, что сокращения грядут на заводе имени Чкалова. Под вопросом производство в Новосибирске Су-34.

В Бердске муж пациентки, заподозривший врачей в некомпетентности, сломал руку заместителю главврача ЦГБ.

В среду 22 мая в Новосибирске начали рассматривать дело бывшего директора «Вектора». Господина Михеева подозревают в подлоге документов и злоупотреблении полномочиями.

В Новосибирске навсегда припарковался личный самолёт Аллы Пугачёвой.

А портрет сварщика из Искитима стал одним из лучших фото в России.

На Алтае тем временем начался паводок. 22 мая стало известно о том, что вода размыла участок Чуйского тракта.

В четверг 23 мая женщина, которая потеряла во время пожара в кузбасской «Зимней вишне» дочь, затребовала от виновных 100 миллионов рублей.

А в Новосибирске назвали сразу двух возможных кандидатов от партии «Родина» на пост новосибирского градоначальника. Ими стали один из самых богатых депутатов горсовета Вячеслав Илюхин и не получившая ни рубля дохода Наталья Пинус. О доходах депутатов Сиб.фм рассказал в пятницу 24 мая.

На Алтае в преддверии выходных начался паводок. Вода смыла дороги, мосты и линии электропередач. Сиб.фм вёл трансляцию событий в режиме реального времени.

В Новосибирске скромный пастух спас из ледяной воды двухлетнюю девочку. Теперь МЧС планирует представить героя к награде.

24 мая в Новосибирске побывал министр культуры России Владимир Мединский. Он назвал регион одним из флагманов в реализации нацпроекта «Культура» и подарил сельским библиотекам сертификаты на фортепиано.

В субботу стало известно о том, что житель Бердска устроил в своём старом автомобиле тюрьму для кошек. Мужчина поместил животных в закрытую машину, не кормит и не выгуливает их. Волонтёры бьют тревогу.

Как ни болели за свою команду российские любители хоккея, сборная страны уступила финнам и стала претендентом на бронзу в чемпионате мира по хоккею.

В воскресенье 26 мая Новосибирский зоопарк порадовал поклонников выбором имён для двойни белых медвежат. Теперь у малышей есть прекрасные имена, которые выбрали новосибирцы. Мальчика назвали Нордом — в честь севера, а девочку — Шайни, как северное сияние.

Неделя завершилась объявлением штормового предупреждения сразу в нескольких регионах Сибири. В Горном Алтае, Алтайском крае и Кузбассе синоптики объявили о порывистом ветре, обильных дождях и граде. Будет о чём почитать Сиб.фм в понедельник.