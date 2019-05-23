ФК «Сибирь» пресно завершил сезон

фото с официального сайта ФК «Сибирь»

В последнем матче сезона «Сибирь» и «Краснодар-2» не наиграли ни на гол, ни на жёлтую карточку; вопрос о сохранении прописки в ФНЛ главный тренер новосибирской команды увязал с системным кризисом в клубе.

ФК «Сибирь» завершил сезон на 18-м месте в Футбольной национальной лиге России. В последнем туре первенства новосибирские футболисты не смогли забить «Краснодару-2», матч закончился со счётом 0:0.

«Придёт время, проведём анализ. Сейчас, на мой взгляд, если мы возьмём последние три сезона, в новосибирском клубе можно говорить о некоем системном кризисе. Естественно, какие-то шаги нужно будет предпринимать, чтобы оздоровить обстановку. Потребуется комплекс мер. Но рамки определяет руководство. Если их не придерживаться, будут проблемы. Обновление в команде назрело», — подвёл итоги сезона главный тренер ФК «Сибирь» Игорь Чугайнов.

В матче не было зафиксировано ни одного нарушения на жёлтую или красную карточку. Ворота «Сибири» защищал Максим Киселёв.

Напомним, в предыдущей игре «Сибирь» опустила курский «Авангард» на шестое место в первенстве ФНЛ.