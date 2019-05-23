Крышу снесло в Бердске порывом ветра

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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
Крышу снесло в Бердске порывом ветраРубрика: проиcшествия
26.05.2019 16:52
фото со страницы "Бердск Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте"
Сегодня в Бердске с кровли многоэтажного дома рухнул лист металлического профиля.
Сильный ветер сорвал сегодня лист металлического профиля с крыши одного из домов в Бердске. Об этом сообщает «Бердск Онлайн».
Как видно на фотографии, лист металла высотой с третий этаж, воткнулся в землю рядом с домом.
«Страшно подумать, что было бы, если бы в этот момент на газоне гуляли дети!» — пишут подписчики группы в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в начале мая ребёнка травмировал кусок железа, оторвавшийся от забора строительной площадки.
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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
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