Легковушка протаранила автобус в Омске

фото гибдд омской области

На одной из центральных улиц Омска отечественная легковушка «Лада Ларгус» въехала в пассажирский автобус.

Автомобиль «Лада Ларгус» вечером 25 мая протаранил пассажирский автобус в центре Омска.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, 37-летний водитель отечественной легковушки двигался по улице Маяковского и на перекрёстке въехал в боковую часть пассажирской маршрутки. Удар был такой силы, что маршрутку буквально разнесло в клочья. К счастью, в момент столкновения в салоне не было пассажиров.

Водитель «Лады» получил травмы. В ГИБДД сообщают, что оба водителя были трезвы. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Напомним, в апреле маршрутка с детьми протаранила BMW в центре Барнаула.