Легковушка протаранила автобус в Омске

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Легковушка протаранила автобус в ОмскеРубрика: проиcшествия
26.05.2019 10:19
фото гибдд омской области
На одной из центральных улиц Омска отечественная легковушка «Лада Ларгус» въехала в пассажирский автобус.
Автомобиль «Лада Ларгус» вечером 25 мая протаранил пассажирский автобус в центре Омска.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, 37-летний водитель отечественной легковушки двигался по улице Маяковского и на перекрёстке въехал в боковую часть пассажирской маршрутки. Удар был такой силы, что маршрутку буквально разнесло в клочья. К счастью, в момент столкновения в салоне не было пассажиров.
Водитель «Лады» получил травмы. В ГИБДД сообщают, что оба водителя были трезвы. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.
Напомним, в апреле маршрутка с детьми протаранила BMW в центре Барнаула.
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