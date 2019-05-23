Фееричное огненное шоу показали в Новосибирске лучшие мастера со всей России

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В конце фестиваля жюри выбрало лучших исполнителей в трёх номинациях: соло-выступления, дуэты и команды.

Мастера-факиры со всей России и приглашённый гость из Австралии показали фееричное выступление на фаер-шоу «Огни Сибири» — 2019 в Новосибирске. Мероприятие прошло вчера, 25 мая.

На выступление приехали исполнители из Томска, Барнаула, Новокузнецка, Железногорска, Абакана, Иркутска, Владивостока, Москвы и других городов страны. Гвоздём программы стал один из лучших огненных мастеров в мире — австралиец Тим Годдарт.

В конце фестиваля жюри объявило лучших участников в трёх номинациях: соло-выступления, дуэты и команды. В одиночных выступлениях первое место занял артист из Японии Роман Ануфриев, второе — Николай Красильников с Дальнего Востока, а третье — Дмитрий Николайчук из Железногорска.

Среди команд первое место получила арт-группа FaBula из Железногорска, второе — исполнители из Новокузнецка, а третье — новосибирцы. А лучшим огненным дуэтом стали жительницы Томска Анна Андросова и Татьяна Лундяк. Победители получили дипломы, медведей (символ фестиваля), фитнес-браслеты, отпариватели и беспроводные колонки.

Напомним, 7 мая 2019 года в Новосибирске открылась первая инсталляция театрального фестиваля «ХАОС».