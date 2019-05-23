Мать выкопала сына из могилы и принесла тело домой

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Женщина не могла смириться со смертью единственного сына, вскрыла могилу и принесла тело домой.

Страшное происшествие зарегистрировали в Приморье. Мать, потерявшая сына, вскрыла могилу и унесла тело погибшего ребёнка домой.

Как сообщают местные СМИ, накануне эксгумации женщина познакомилась с мужчиной, который был очень похож на её погибшего сына. Мать решила выкопать тело ребёнка, чтобы попрощаться с ним.

Тело похороненного молодого человека изъяли после обращения соседей.

Труп умершего от лейкемии молодого человека придали земле, а его мать отправили на психиатрическую экспертизу.

Напомним, в мае поисковики нашли останки пропавшего под Сталинградом гвардейца из Новосибирской области.