Мать выкопала сына из могилы и принесла тело домой

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Мать выкопала сына из могилы и принесла тело домойРубрика: проиcшествия
26.05.2019 17:27
фото pixabay.com
Женщина не могла смириться со смертью единственного сына, вскрыла могилу и принесла тело домой.
Страшное происшествие зарегистрировали в Приморье. Мать, потерявшая сына, вскрыла могилу и унесла тело погибшего ребёнка домой.
Как сообщают местные СМИ, накануне эксгумации женщина познакомилась с мужчиной, который был очень похож на её погибшего сына. Мать решила выкопать тело ребёнка, чтобы попрощаться с ним.
Тело похороненного молодого человека изъяли после обращения соседей.
Труп умершего от лейкемии молодого человека придали земле, а его мать отправили на психиатрическую экспертизу.
Напомним, в мае поисковики нашли останки пропавшего под Сталинградом гвардейца из Новосибирской области.
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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
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