Матч за бронзу чемпионата мира по хоккею — 2019 Россия — Чехия: где и во сколько смотреть

фото с официального сайта ИИХФ

Накануне чехи уступили с разгромным счётом канадцам; хоккейные эксперты надеются, что россияне выйдут на матч с правильным психологическим настроем.

Сборной России не удалось выйти в финал чемпионата мира. В полуфинале с финнами игра в атаке у наших хоккеистов не очень задалась, а нерасторопность в обороне в середине третьего периода привела к единственному голу. Обидные 0:1 после финальной сирены отправили «красную машину» бороться за бронзовые медали.

Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет сборная Чехии, проигравшая накануне Канаде с разгромным счётом 1:5. Эксперты отмечают, что обе команды могут быть подавлены результатами предыдущих матчей и бронза достанется тем, кто будет лучше готов психологически.

«Мне сложно сказать, насколько на хоккеистов обеих команд повлияли поражения в полуфиналах. И те и другие стремились попасть в финал. Чехии уже давно остаются без медалей чемпионатов мира, так что, видимо, желания зацепиться за бронзу у них должно быть побольше. Тем не менее поставлю на победу россиян, причём в основное время. Команда у них классом всё же повыше, вопрос только в том, с каким настроем они выйдут на матч. Думаю, нервничать они уже не будут и спокойно выиграют. Также предположу, что мы увидим довольно много заброшенных шайб, от обороны и чехи, и россияне играть не должны», — рассуждает хоккейный эксперт Владимир Вуйтек.

Букмекеры также уверены в победе россиян. Ставки на их победу имеют коэффициенты 1,60-1,63, тогда как у чехов лишь 4,30-4,84.

Прямую трансляцию матча Россия — Чехия новосибирцы смогут посмотреть на канале «Матч! Игра», прямой эфир начнётся в 20:45.

Напомним, накануне Россия с футбольным счётом уступила Финляндии.