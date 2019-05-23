Мужчина со шрамом на шее пропал в Новосибирской области

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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
Мужчина со шрамом на шее пропал в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
26.05.2019 19:57
Фото из группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Мужчина вышел из дома 19 мая; до сих пор его месторасположение неизвестно.
В Новосибирске пропал 28-летний Евгений Медакин. Он вышел из дома в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области, сейчас его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтёры также уточняют, что у потерявшегося есть шрамы на теле и левой руке.
Приметы: тёмно-русые волосы, голубые глаза, нормальное телосложение, рост — 170 сантиметров.
Он был одет в чёрное трико, синюю футболку с коротким рукавом, чёрно-синюю куртку и чёрные резиновые сапоги.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения, сообщать инфоргу Полине по телефону 8(913)376-20-16.
Напомним, 12 мая 2019 года в Новосибирске пропала пожилая женщина с асимметричным лицом.
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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
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