Мужчина со шрамом на шее пропал в Новосибирской области

Фото из группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Мужчина вышел из дома 19 мая; до сих пор его месторасположение неизвестно.

В Новосибирске пропал 28-летний Евгений Медакин. Он вышел из дома в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области, сейчас его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтёры также уточняют, что у потерявшегося есть шрамы на теле и левой руке.

Приметы: тёмно-русые волосы, голубые глаза, нормальное телосложение, рост — 170 сантиметров.

Он был одет в чёрное трико, синюю футболку с коротким рукавом, чёрно-синюю куртку и чёрные резиновые сапоги.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения, сообщать инфоргу Полине по телефону 8(913)376-20-16.

Напомним, 12 мая 2019 года в Новосибирске пропала пожилая женщина с асимметричным лицом.