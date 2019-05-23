На Алтае штормовое предупреждение

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Сильнейшие ливни с градом прогнозируют синоптики на территории Республики Алтай и Алтайского края.

Штормовое предупреждение распространили МЧС Республики Алтай и Алтайского края. В горах Алтая ветер ожидается с порывами до 33 метров в секунду.

По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 26 и ночью 27 мая 2019 года ожидаются дожди, местами сильные, град, усиление ветра до 19-24 метров в секунду, по высокогорью — до 33 метров в секунду.

В Алтайском крае 26 мая и ночью 27 мая ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град, усиление ветра 17-22 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 25-28 метров в секунду.

Возможно сильное повышение уровня воды в реках и подтопления прибрежных территорий.

Напомним, Сиб.фм ведёт в режиме реального времени хронику наводнения на Алтае.