В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

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Накрывайте всё, что выросло! В Кузбассе заморозки до минус 3 градусов.

МЧС Кемеровской области распространила сообщение о надвигающихся на регион заморозках. В ближайшую ночь синоптики ждут существенного понижения температуры на территории Кемеровской области. Местами столбик термометра опустится до отметки -3 градуса.

Днём в понедельник ожидается потепление до +16 градусов, а ночью снова возможен иней на траве: температура местами опустится до -2 градусов.

Напомним, на Алтае объявили штормовое предупреждение.