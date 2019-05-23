1 балл
+6
64.61 72.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На Алтае штормовое предупреждение

вчера 12:22 Общество 0 Коммент.

Паводок на Алтае: хроника стихийного бедствия (обновляется)

23.05.2019 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок пострадал в аварии в Омске

вчера 23:17 Хроника 0 Коммент.

Чуйский тракт закрыли для движения

вчера 21:59 Общество 0 Коммент.

Доходы депутатов, имена для белых медвежат, паводок на Алтае: главное за неделю

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Мужчина со шрамом на шее пропал в Новосибирской области

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Под саксофон и фортепиано зовут новосибирцев в Париж

вчера 19:16 Афиша 0 Коммент.

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок выпрыгнул в Новосибирске из школьного окна

вчера 17:38 Хроника 0 Коммент.

Крышу снесло в Бердске порывом ветра

вчера 16:52 Хроника 0 Коммент.

Водитель погиб в намотавшейся на дерево «шестёрке» в Бийске

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Самого мелкого чижика-пыжика нашли в Новосибирске

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Рыжего школьника и его однокашника нашли волонтёры

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартовал крупнейший за Уралом велопробег

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Трое детей сгорели в Красноярском крае

вчера 14:54 Хроника 0 Коммент.

Норди и Шайна: в Новосибирске определились с именами белых медвежат

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска

вчера 14:11 Недвижимость 0 Коммент.

Строительный кран упал в Томской области и покалечил человека

вчера 13:50 Хроника 0 Коммент.

В Красноярске тюльпаны посадили за решётку

вчера 13:36 Общество 0 Коммент.

В Новокузнецке эвакуировали торговый центр

вчера 13:19 Хроника 0 Коммент.

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Рубрика: общество

26.05.2019 17:53

фото pixabay.com

Накрывайте всё, что выросло! В Кузбассе заморозки до минус 3 градусов.

МЧС Кемеровской области распространила сообщение о надвигающихся на регион заморозках. В ближайшую ночь синоптики ждут существенного понижения температуры на территории Кемеровской области. Местами столбик термометра опустится до отметки -3 градуса. 

Днём в понедельник ожидается потепление до +16 градусов, а ночью снова возможен иней на траве: температура местами опустится до -2 градусов.

Напомним, на Алтае объявили штормовое предупреждение.

Теги: Кузбасс Кемеровская область штормовое предупреждение

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На Алтае штормовое предупреждение

вчера 12:22 Общество 0 Коммент.

Паводок на Алтае: хроника стихийного бедствия (обновляется)

23.05.2019 Хроника 0 Коммент.

Ребёнок пострадал в аварии в Омске

вчера 23:17 Хроника 0 Коммент.

Чуйский тракт закрыли для движения

вчера 21:59 Общество 0 Коммент.

Доходы депутатов, имена для белых медвежат, паводок на Алтае: главное за неделю

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Мужчина со шрамом на шее пропал в Новосибирской области

вчера 19:57 Хроника 0 Коммент.

Под саксофон и фортепиано зовут новосибирцев в Париж

вчера 19:16 Афиша 0 Коммент.

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

вчера 17:53 Общество 0 Коммент.

Ребёнок выпрыгнул в Новосибирске из школьного окна

вчера 17:38 Хроника 0 Коммент.

Крышу снесло в Бердске порывом ветра

вчера 16:52 Хроника 0 Коммент.

Водитель погиб в намотавшейся на дерево «шестёрке» в Бийске

вчера 16:20 Хроника 0 Коммент.

Самого мелкого чижика-пыжика нашли в Новосибирске

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Рыжего школьника и его однокашника нашли волонтёры

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске стартовал крупнейший за Уралом велопробег

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

Трое детей сгорели в Красноярском крае

вчера 14:54 Хроника 0 Коммент.

Норди и Шайна: в Новосибирске определились с именами белых медвежат

вчера 14:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска

вчера 14:11 Недвижимость 0 Коммент.

Строительный кран упал в Томской области и покалечил человека

вчера 13:50 Хроника 0 Коммент.

В Красноярске тюльпаны посадили за решётку

вчера 13:36 Общество 0 Коммент.

В Новокузнецке эвакуировали торговый центр

вчера 13:19 Хроника 0 Коммент.

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

Москвичка обиделась на McDonald’s из-за схожести его логотипа с большой грудью

04.05.2019 Общество 0 Коммент.

Прилучный опубликовал первый тизер к сериалу «В клетке»

27.04.2019 Культура 0 Коммент.

Сократить рабочую неделю для женщин предложил губернатор Кемеровской области

21.04.2019 Общество 0 Коммент.

Хоккеисты ЦСКА обыграли омский «Авангард» и впервые завоевали Кубок Гагарина

20.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кинотеатрам разрешили спрашивать паспорта при покупке билетов на фильмы 18+

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко забрали писателя Быкова в Москву

19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Александра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

17.04.2019 Хроника 0 Коммент.

Закон о суверенном интернете не одобряет почти половина россиян

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Высокопоставленного сотрудника генконсульства Польши в Иркутске выдворили из России

17.04.2019 Политика 0 Коммент.

Директора школы в Белово за слово «дебил» в адрес ученика оставили без премии

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

Уровень симпатий россиян к Сталину побил исторический максимум

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

В Забайкальском крае нашли африканскую чуму в сосисках

16.04.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
21.04.2018

Спасти пожарного Генина

Почему спасавший людей в «Зимней вишне» пожарн...

Читать далее
Image
02.04.2018

Посевная в убытке

Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...

Читать далее
Image
31.03.2018

«Зимняя вишня»: хроники

Город придавлен горем: Кемерово до и после «Зим...

Читать далее
Image
21.12.2017

Врио растёт

«Национальный рейтинг» губернаторов: обзор итогов 2017 года...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее

Новости по теме

В Новокузнецке эвакуировали торговый центр вчера 13:19 На Алтае штормовое предупреждение вчера 12:22 Больше семи тысяч жителей Кемеровской области пострадали от укусов клещей 25.05.2019

Популярное

Image

Портрет искитимского сварщика стал одним из лучших фото в России

Image

Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском ...

Image

Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Image

«Девичник» в Тыве обернулся жестоким убийством одной из девушек

Image

Заморозки идут в Новосибирскую область

Image

Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Image

Мать проломила голову трёхмесячному ребёнку под Красноярском

Image

За гибель троих друзей пьяный водитель ответит перед судом в Ново...

Image

1/2 финала чемпионата мира по хоккею - 2019 Россия - Финляндия: г...

Image

Самолёты Су-34 больше не будут выпускать в Новосибирске

Image

Грядущие перемены в Казахстане озаботили новосибирских экспертов

Image

1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2019 Россия-США: где и во ск...

Image

Около сотни автомобилей пострадали от пожара на подземной парковк...