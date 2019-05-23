Строительный кран упал в Томской области и покалечил человека

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Строительный кран упал в Томской области и покалечил человекаРубрика: проиcшествия
26.05.2019 13:50
Фото из группы "Томская обл. ПСС" в социальной сети "ВКонтакте"
При падении строительной техники пострадал крановщик; мужчина попал в больницу после падения крана.
Кран завалился на бок в Томской области. Стрела упала как раз на кабину, в которой в этот момент находился рабочий. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтаткте» сообщил сотрудник ПСС по Томской области Александр Новосельцев.
«Кран упал на бок, а стрелкой от него придавило водительскую кабину, внутри которой был водитель. Ему зажало ногу», — рассказал он Сиб.фм.
С помощью специального инструмента пострадавшего вытащили наружу и передали врачам скорой помощи.
Возможно, падение связано со шквалистым ветром, о котором предупреждает ГУ МЧС по Томской области. Также спасатели призывают жителей быть осторожными, так как возможны падения неустойчивых конструкций.
Напомним, в мае 2019 года после смерти строителя в Новосибирске возбудили уголовное дело.
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