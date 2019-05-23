Норди и Шайна: в Новосибирске определились с именами белых медвежат

фото из группы новосибирского зоопарка в социальной сети "ВКонтакте"

Двойня белых медвежат в Новосибирском зоопарке получила имена. Девочку будут звать Шайна, а мальчика — Норди.

Сегодня в зоопарке объявили результаты голосования за варианты имён для белых малышей — потомков Герды и Кая. Новосибирцы и иногородние поклонники зоопарка выбрали из десяти пар имён те, что, на их взгляд, больше всего подходят белым медведям: Норди (по аналогии с Севером — Нордом) и Шайна, что означает «северное сияние».

Напомним, в марте Новосибирский зоопарк опубликовал первую прогулку медвежат с мамой Гердой.