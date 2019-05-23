Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска

Фото предоставлены Иваном Мазуренко

Новосибирец создал конуру-полусферу за несколько дней; она лучше сберегает тепло и воплощает дизайн будущего.

Создатель полнокупольных домов из Новосибирска Иван Мазуренко разработал и построил сферическую собачью конуру будущего за несколько дней. Сегодня архитектор рассказал Сиб.фм о преимуществах конструкции перед обычной конурой-будкой.

По словам разработчика, постройка конуры заняла несколько дней, включая сборку, шпаклевание, шлифовку и покраску. Конструкция более прочна и долговечна, конура имеет 26 граней и 80 рёбер.

«Конура создавалась для собаки по кличке Счастье, собака матушки моей. Когда я сколотил предыдущую конуру на скорую руку, она не выдержала непогоды, и я решил не делать квадратную. В результате получился промообразец и для собак, и для детских домиков в стиле колонизации Марса. Конструкция без углов уменьшает теплопотери и увеличивает пространство — я сам залез в конуру и сидя чувствовал, что просторно», — рассказал Сиб.фм основатель компании NeoDome Иван Мазуренко.

Архитектор начал заниматься строительством полнокупольного дома для своей мамы более девяти лет назад, а сейчас имеет десятки успешно воплощённых проектов на Алтае, в Грузии и в других регионах России.

По словам Ивана Мазуренко, каждый владелец дизайнерской собаки дорогой породы обязан купить ей космическую конуру, а предзаказ сферической конуры для собак Илона Маска Гэтсби и Марвина Марсианина уже размещён. Конструкция также подходит для размещения солнечных батарей.

Напомним, в мае новосибирская ГЭС удерживает уровень сброса воды ради строительства нового ЛДС.