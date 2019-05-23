Под саксофон и фортепиано зовут новосибирцев в Париж

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«Парижские истории» покажут на сцене ДК «Энергия» в Новосибирске.

На концерт с участием заслуженного артиста России Андрея Турыгина и лауреата международного конкурса Юлии Магомедовой приглашают новосибирцев 30 мая в ДК «Энергия».

Андрей Турыгин — новосибирский саксофонист, импровизатор, педагог. Он постоянный участник различных джазовых составов и проектов не только в Новосибирске, но и в других городах России. Идейный вдохновитель международного Siberian Sax Fest, который впервые состоялся в 2015 году. Андрей Турыгин виртуозно владеет саксофоном и способен как никто другой передать тот славный дух французского инструмента, чтобы по-хорошему заразить любовью к нему.

Юлия Магомедова — начинающая новосибирская пианистка, но, безусловно, талантливая и чуткая, достойная партия для саксофона в исполнении Андрея Турыгина. Юлия уже не в первый раз будет принимать участие в концерте, где нотки джаза и саксофона придают потрясающе красивое звучание вечеру.

Организаторы обещают, что концерт унесёт слушателей в далёкий и романтичный Париж.

Билеты на концерт «Парижские истории», который состоится 30 мая в 19 часов на сцене ДК «Энергия», можно приобрести в кассе по адресу: Красный проспект 171/4, или онлайн на сайте energy-culture.ru, или просто позвонив по номеру и забронировав их для себя или для близкого человека по номеру телефона +7(383)-225-25-28.

Напомним, в Новосибирске прошла ночь музеев.