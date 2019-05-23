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Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

Рубрика: общество

26.05.2019 13:02

фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте»

Пропавшую в Новосибирске девушку обнаружила полиция благодаря ориентировкам в интернете.

Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что пропавшая 23 мая 14-летняя Оксана Пономарёва найдена живой. В четверг после школьных занятий она не вернулась домой.

Вечером 25 мая девочку нашли полицейские благодаря распространённым в интернете ориентировкам. Она и её мама были доставлены в отделение, с ними были проведены стандартные для таких случаев беседы.

«Для нас достаточно того, что она жива и здорова», — прокомментировала удачно кончившиеся поиски руководитель отряда Алеся Яблонских.

Напомним, в мае школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска.

Теги: поиски пропавших Новосибирская область дети Лиза Алерт

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Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

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20.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Якутские учёные клонируют древнего жеребёнка из вечной мерзлоты

18.04.2019 Наука 0 Коммент.

Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Кидавший в пожилого мужчину камнями омский школьник опубликовал видеоизвинение

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Сквер на месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове будет больше

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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