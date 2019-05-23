Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

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Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в НовосибирскеРубрика: общество
26.05.2019 13:02
фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте»
Пропавшую в Новосибирске девушку обнаружила полиция благодаря ориентировкам в интернете.
Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что пропавшая 23 мая 14-летняя Оксана Пономарёва найдена живой. В четверг после школьных занятий она не вернулась домой.
Вечером 25 мая девочку нашли полицейские благодаря распространённым в интернете ориентировкам. Она и её мама были доставлены в отделение, с ними были проведены стандартные для таких случаев беседы.
«Для нас достаточно того, что она жива и здорова», — прокомментировала удачно кончившиеся поиски руководитель отряда Алеся Яблонских.
Напомним, в мае школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска.
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