Пропавшую школьницу в синих кроссовках нашли в Новосибирске

фото со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВКонтакте»

Пропавшую в Новосибирске девушку обнаружила полиция благодаря ориентировкам в интернете.

Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что пропавшая 23 мая 14-летняя Оксана Пономарёва найдена живой. В четверг после школьных занятий она не вернулась домой.

Вечером 25 мая девочку нашли полицейские благодаря распространённым в интернете ориентировкам. Она и её мама были доставлены в отделение, с ними были проведены стандартные для таких случаев беседы.

«Для нас достаточно того, что она жива и здорова», — прокомментировала удачно кончившиеся поиски руководитель отряда Алеся Яблонских.

Напомним, в мае школьница в синих кроссовках пропала в Калининском районе Новосибирска.