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Ребёнок пострадал в аварии в Омске

Рубрика: проиcшествия

26.05.2019 23:17

фото паблика Омск: 70 регион в социальной сети "ВКонтакте"

Две иномарки столкнулись в Омске вечером 26 мая: в аварии пострадали три человека.

Малолетний ребёнок двое взрослых пострадали в аварии двух иномарок в Омске. ЧП произошло вечером 26 мая.

В результате столкновения автомобилей Datsun и Volkswagen Polo пострадали водители и пассажиры иномарок.

Как сообщает паблик Datsun опрокинулся и лёг на крышу. Пострадал ребёнок  в возрасте 7 лет. За медицинской помощью также обратились оба водителя.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Омской области, оба водителя в момент столкновения находились в состоянии опьянения. 

По факту ДТП начата проверка.

Напомним женщина погибла, пытаясь остановить своим телом фуру. 

Теги: ДТП Омская область

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19.04.2019 Общество 0 Коммент.

У психбольницы снесло крышу на Алтае

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Врачи клиники Бурденко полетели в Уфу лечить Дмитрия Быкова

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Омский «Авангард» в третий раз проиграл ЦСКА

18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

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18.04.2019 Общество 0 Коммент.

Дмитрий Быков впал в кому в больнице в Уфе

17.04.2019 Общество 0 Коммент.

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