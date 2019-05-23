Ребёнок пострадал в аварии в Омске

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Две иномарки столкнулись в Омске вечером 26 мая: в аварии пострадали три человека.

Малолетний ребёнок двое взрослых пострадали в аварии двух иномарок в Омске. ЧП произошло вечером 26 мая.

В результате столкновения автомобилей Datsun и Volkswagen Polo пострадали водители и пассажиры иномарок.

Как сообщает паблик Datsun опрокинулся и лёг на крышу. Пострадал ребёнок в возрасте 7 лет. За медицинской помощью также обратились оба водителя.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Омской области, оба водителя в момент столкновения находились в состоянии опьянения.

По факту ДТП начата проверка.

Напомним женщина погибла, пытаясь остановить своим телом фуру.