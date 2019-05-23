Ребёнок выпрыгнул в Новосибирске из школьного окна

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Подписчики сообщают о трёх переломах у школьника; полицейским информация об инциденте не поступала.

Школьник выпрыгнул из окна второго этажа в школе «Спасатель» в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сегодня, 26 мая, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе говорится, что мальчик, который учится в школе с кадетскими классами, поспорил с кем-то на 50 рублей, что сможет спрыгнуть со второго этажа, и сделал это. В результате происшествия у ребёнка три закрытых перелома.

В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области информация об инциденте не поступала, сообщили Сиб.фм.

«Нет информации о том, чтобы дети из этой школы обращались в медицинские учреждения. Об этом происшествии мы узнали из социальных сетей. Теперь инспекторы проведут проверку, чтобы узнать детали произошедшего и дать им оценку», — рассказала Сиб.фм дежурный пресс-службы.

Напомним, 29 марта 2019 года в Новосибирске пьяный мужчина выпрыгнул из окна общежития.