Ребёнок выпрыгнул в Новосибирске из школьного окна

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Ребёнок выпрыгнул в Новосибирске из школьного окнаРубрика: проиcшествия
26.05.2019 17:38
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Подписчики сообщают о трёх переломах у школьника; полицейским информация об инциденте не поступала.
Школьник выпрыгнул из окна второго этажа в школе «Спасатель» в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сегодня, 26 мая, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
В группе говорится, что мальчик, который учится в школе с кадетскими классами, поспорил с кем-то на 50 рублей, что сможет спрыгнуть со второго этажа, и сделал это. В результате происшествия у ребёнка три закрытых перелома.
В пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области информация об инциденте не поступала, сообщили Сиб.фм.
«Нет информации о том, чтобы дети из этой школы обращались в медицинские учреждения. Об этом происшествии мы узнали из социальных сетей. Теперь инспекторы проведут проверку, чтобы узнать детали произошедшего и дать им оценку», — рассказала Сиб.фм дежурный пресс-службы.
Напомним, 29 марта 2019 года в Новосибирске пьяный мужчина выпрыгнул из окна общежития.
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Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
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