Рыжего школьника и его однокашника нашли волонтёры

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Рыжего школьника и его однокашника нашли волонтёрыРубрика: общество
26.05.2019 15:29
Фото из группы ""ДоброСпас-Новосибирск" содружество волонтеров" в социальной сети "ВКонтакте"
Мальчики ехали на тренировку в Искитим; сейчас они найдены живыми и здоровыми.
Содружество волонтёров «ДоброСпас» объявило о том, что пропавших Кирилла Нехаева и Романа Феденева нашли сегодня, 26 мая.
Как сообщили инфорги, мальчики пропали на станции Евсино 24 мая по дороге на тренировку в Искитим. Позже их увидели на железнодорожном вокзале пункта назначения. Какого числа нашли детей, волонтёры не сообщают. О том, что мальчики вернулись, стало известно сегодня, 26 мая.
«Выражаем благодарность за помощь и содействие в поиске», — пишут волонтёры в группе «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 22 апреля 2019 года девушка в розовой шапке нашлась в Новосибирске.
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