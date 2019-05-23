Рыжего школьника и его однокашника нашли волонтёры

Фото из группы ""ДоброСпас-Новосибирск" содружество волонтеров" в социальной сети "ВКонтакте"

Мальчики ехали на тренировку в Искитим; сейчас они найдены живыми и здоровыми.

Содружество волонтёров «ДоброСпас» объявило о том, что пропавших Кирилла Нехаева и Романа Феденева нашли сегодня, 26 мая.

Как сообщили инфорги, мальчики пропали на станции Евсино 24 мая по дороге на тренировку в Искитим. Позже их увидели на железнодорожном вокзале пункта назначения. Какого числа нашли детей, волонтёры не сообщают. О том, что мальчики вернулись, стало известно сегодня, 26 мая.

«Выражаем благодарность за помощь и содействие в поиске», — пишут волонтёры в группе «ДоброСпас-Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 22 апреля 2019 года девушка в розовой шапке нашлась в Новосибирске.