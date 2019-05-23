Самого мелкого чижика-пыжика нашли в Новосибирске

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Самого мелкого чижика-пыжика нашли в НовосибирскеРубрика: общество
26.05.2019 15:48
фото со страницы Владимира Анискина в социальной сети "ВКонтакте"
Новосибирский Левша получил сертификат Книги рекордов России, создав самую маленькую в стране копию памятника.
Созданный новосибирским микроминиатюристом Владимиром Анискиным памятник чижику-пыжику получил сертификат самой миниатюрной копии оригинала. Сегодня посмотреть самую миниатюрную копию постамента можно в музее микроминиатюр в Санкт-Петербурге. Высота чижика-пыжика без постамента — всего 253 микрометра. Отметим, что один микрометр— это 0,253 миллиметра.
Напомним, 22 мая Сиб.фм рассказывал о созданной микроминиатюристом иконе Николая Чудотворца.
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