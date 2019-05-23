Спасатели Новосибирска бросили “Вертикальный вызов”

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Быстрее всех на 26 этаж вбежал сотрудник специальной пожарно-спасательной части № 1; в Новосибирске прошли соревнования среди спасателей по скоростному подъёму на верхний этаж высотки.

В Новосибирске спасатели бросили вызов вертикали. В городе прошли соревнования по скоростному подъёму на последний этаж высотного здания. В этот раз выбрали 26-этажку. Пожарным и спасателям пришлось покорить 80-метровую высоту, преодолев 520 ступеней. Самым быстрым стал сотрудник специальной пожарно-спасательной части № 1 Новосибирска Михаил Плотников, он “влетел” на последний этаж высотки за 2 минуты 42 секунды.

В соревнованиях участвовали 72 человека. Сложности забегу добавляла боевая амуниция. На участниках был надет комплект газодымозащиты — 20 килограммов лишнего веса.

Напомним,27 апреля спасатели оказали помощь молодому человеку, которому стало плохо во время массового забега в левобережье Новосибирска.