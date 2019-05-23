Трое детей сгорели в Красноярском крае

Фото с сайта ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сейчас пожар ликвидирован; для тушения привлекалось десять человек.

Дети погибли во время пожара в Красноярском крае. Загорелся четырёхэтажный дом в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю ночью 26 мая.

В результате пожара погибли четыре человека: трое детей и мужчина.

Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели. К делу уже подключились следователи СУ СКР по Красноярскому краю. Известно, что огонь распространился на площадь более 72 квадратных метров.

Напомним, 23 мая 2019 года трое детей потеряли мать после пожара в Кузбассе.