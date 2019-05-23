В Алтайском крае готовятся к подтоплениям

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В Алтайском крае готовятся к подтоплениямРубрика: общество
26.05.2019 11:15
фото мчс республики алтай
Уровень воды в Оби в границах Алтайского края за сутки поднялся на 143 сантиметра.
В Барнауле готовятся к затоплению низменных территорий. За минувшие сутки уровень воды в Оби поднялся на полтора метра. До критической отметки в 540 сантиметров ещё два метра, но, учитывая, что на воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют обильные дожди, в крае готовятся к худшему сценарию.
Напомним, Сиб.фм в режиме реального времени следит за паводковой ситуацией на Алтае.
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Норди и Шайна: в Новосибирске определились с именами белых медвежат
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