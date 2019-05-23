В Алтайском крае готовятся к подтоплениям

фото мчс республики алтай

Уровень воды в Оби в границах Алтайского края за сутки поднялся на 143 сантиметра.

В Барнауле готовятся к затоплению низменных территорий. За минувшие сутки уровень воды в Оби поднялся на полтора метра. До критической отметки в 540 сантиметров ещё два метра, но, учитывая, что на воскресенье и понедельник синоптики прогнозируют обильные дожди, в крае готовятся к худшему сценарию.

Напомним, Сиб.фм в режиме реального времени следит за паводковой ситуацией на Алтае.