В Красноярске тюльпаны посадили за решётку

фото со страницы ТВК Красноярск в социальной сети "ВКонтакте"

В сети появились фотографии необычного оформления городского ландшафта; цветы в прямом смысле слова посадили за решётку.

В центре Красноярска появилась необычная клумба. Разноцветные тюльпаны в сквере Строителей посадили за решётку.

Конструкция из металлических труб и сетки, скорее всего, возведена в противовандальных целях. Но красноярцы возмущены: за что цветы посадили под арест?!

Напомним, в середине мая агрономы рассказали о сроках посадки картофеля в Новосибирской области и назвали лучшие сорта.