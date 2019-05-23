В Красноярске тюльпаны посадили за решётку

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В Красноярске тюльпаны посадили за решёткуРубрика: общество
26.05.2019 13:36
фото со страницы ТВК Красноярск в социальной сети "ВКонтакте"
В сети появились фотографии необычного оформления городского ландшафта; цветы в прямом смысле слова посадили за решётку.
В центре Красноярска появилась необычная клумба. Разноцветные тюльпаны в сквере Строителей посадили за решётку.
Конструкция из металлических труб и сетки, скорее всего, возведена в противовандальных целях. Но красноярцы возмущены: за что цветы посадили под арест?!
Напомним, в середине мая агрономы рассказали о сроках посадки картофеля в Новосибирской области и назвали лучшие сорта.
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