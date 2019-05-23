В Новокузнецке эвакуировали торговый центр

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Сигнал тревоги прозвучал ночью с 25 на 26 мая в ТЦ «Планета» в Новокузнецке.

Около полуночи 25 мая в Новокузнецке прошла эвакуация ТЦ «Планета». Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице группы «Инцидент Новокузнецк».

«Приближалась полночь, когда началась эвакуация "Планеты". По всей видимости, поступил очередной анонимный звонок о минировании здания», — рассказал пользователь в группе «Инцидент Новокузнецк».

На видеокадрах, выложенных в сети, видно, что здание немногочисленные ночные посетители покидают вполне организованно. В полночь в ТЦ были в основном новокузнечане, пришедшие посмотреть кино.

Было ли происходящее чьей-то шуткой, выясняют компетентные органы.

Напомним, 11 мая в Новосибирске пожарные эвакуировали посетителей торгового центра в левобережье.