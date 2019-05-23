В Новокузнецке эвакуировали торговый центр

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В Новокузнецке эвакуировали торговый центрРубрика: проиcшествия
26.05.2019 13:19
фото pixabay.com
Сигнал тревоги прозвучал ночью с 25 на 26 мая в ТЦ «Планета» в Новокузнецке.
Около полуночи 25 мая в Новокузнецке прошла эвакуация ТЦ «Планета». Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице группы «Инцидент Новокузнецк».
«Приближалась полночь, когда началась эвакуация "Планеты". По всей видимости, поступил очередной анонимный звонок о минировании здания», — рассказал пользователь в группе «Инцидент Новокузнецк».
На видеокадрах, выложенных в сети, видно, что здание немногочисленные ночные посетители покидают вполне организованно. В полночь в ТЦ были в основном новокузнечане, пришедшие посмотреть кино.
Было ли происходящее чьей-то шуткой, выясняют компетентные органы.
Напомним, 11 мая в Новосибирске пожарные эвакуировали посетителей торгового центра в левобережье.
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