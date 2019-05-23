В Новосибирске начался крестный ход: центр города встал в пробках

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Центр Новосибирска перекрыли из-за крестного хода; место машинам уступили буквицы и иконы.

Крестный ход, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, идёт по центру Новосибирска. Вместо автомобилей на главных улицах города — плакаты с буквицами и лики святых.

Среди перекрытых улиц: Советская от Достоевского до Гоголя; Гоголя от Челюскинцев до Красного проспекта; Красный проспект от пересечения с Гоголя до улицы Каинской. Закрыто движение по всей Октябрьской магистрали и по Кирова до улицы Восход.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», объезжающие центр Новосибирска автомобили движутся по улице Писарева со скоростью 3 километра в час.

Международный фестиваль театров кукол перекрыл улицу Ленина от Революции до Площади Ленина.

Напомним, полный список перекрытых сегодня улиц Новосибирска можно посмотреть здесь.