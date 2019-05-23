В Новосибирске начался крестный ход: центр города встал в пробках

Лента новостейПредложить новость
Норди и Шайна: в Новосибирске определились с именами белых медвежат
Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
Фееричное огненное шоу показали в Новосибирске лучшие мастера со всей России
В Новосибирске начался крестный ход: центр города встал в пробкахРубрика: общество
26.05.2019 12:43
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Центр Новосибирска перекрыли из-за крестного хода; место машинам уступили буквицы и иконы.
Крестный ход, посвящённый Дню славянской письменности и культуры, идёт по центру Новосибирска. Вместо автомобилей на главных улицах города — плакаты с буквицами и лики святых.
Среди перекрытых улиц: Советская от Достоевского до Гоголя; Гоголя от Челюскинцев до Красного проспекта; Красный проспект от пересечения с Гоголя до улицы Каинской. Закрыто движение по всей Октябрьской магистрали и по Кирова до улицы Восход.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», объезжающие центр Новосибирска автомобили движутся по улице Писарева со скоростью 3 километра в час.
Международный фестиваль театров кукол перекрыл улицу Ленина от Революции до Площади Ленина.
Напомним, полный список перекрытых сегодня улиц Новосибирска можно посмотреть здесь.
Комментарии
Лента новостей
Норди и Шайна: в Новосибирске определились с именами белых медвежат
Новосибирский архитектор построил космическую конуру для собак Илона Маска
Фееричное огненное шоу показали в Новосибирске лучшие мастера со всей России
Статьи по теме
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Новости по теме
Популярное