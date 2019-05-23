В Новосибирске стартовал крупнейший за Уралом велопробег

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В Новосибирске стартовал крупнейший за Уралом велопробегРубрика: общество
26.05.2019 15:04
фото из группы "Привет, велосипед" в социальной сети "ВКонтакте"
Любители крутить педали проедут по Новосибирску 7 километров.
От новосибирской научной публичной библиотеки стартовал велопробег. Участники борются за главный приз — естественно, велосипед.
Ещё в 12 часов у ГПНТБ начали собираться любители велоспорта и велосипедов вообще. В 15 часов был дан старт гонки. Под музыку и шелест шин велолюбителям предстоит преодолеть 7 километров конкурсной дистанции и, развернувшись на улице Гоголя, примчаться к точке старта, она же — финиш. Всех участников ждут призы и подарки.
Напомним, из-за праздничных мероприятий по поводу Дня славянской письменности и культуры, Дня кукольного театра и велопробега в Новосибирске перекрыли многие центральные улицы.
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