В Новосибирске стартовал крупнейший за Уралом велопробег

фото из группы "Привет, велосипед" в социальной сети "ВКонтакте"

Любители крутить педали проедут по Новосибирску 7 километров.

От новосибирской научной публичной библиотеки стартовал велопробег. Участники борются за главный приз — естественно, велосипед.

Ещё в 12 часов у ГПНТБ начали собираться любители велоспорта и велосипедов вообще. В 15 часов был дан старт гонки. Под музыку и шелест шин велолюбителям предстоит преодолеть 7 километров конкурсной дистанции и, развернувшись на улице Гоголя, примчаться к точке старта, она же — финиш. Всех участников ждут призы и подарки.

Напомним, из-за праздничных мероприятий по поводу Дня славянской письменности и культуры, Дня кукольного театра и велопробега в Новосибирске перекрыли многие центральные улицы.