В Томской области выпал снег в последние дни мая

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В Томской области выпал снег в последние дни маяРубрика: общество
26.05.2019 12:07
фото со страницы "Регион 70" в социальной сети "ВКонтакте"
В Томской области прошёл снегопад; в социальных сетях появились фотографии майской зимы.
В Томской области прошёл снегопад. Жители региона выкладывают в социальных сетях фотографии белого полотна на зелёной траве.
«Белую зиму пережили, переживём и белое лето», — пишут томичи.
Напомним, 23 мая на Новосибирск обрушился сильный град.
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