Водитель погиб в намотавшейся на дерево “шестёрке” в Бийске

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Водитель погиб в намотавшейся на дерево “шестёрке” в БийскеРубрика: проиcшествия
26.05.2019 16:20
фото из группы "Аварком Бийск" в социальной сети "ВКонтакте"
В Алтайском крае водитель “Жигулей” погиб при столкновении с деревом в Бийске.
Смертельное ДТП произошло сегодня в Бийске Алтайского края. Водитель за рулём автомобиля “Жигули” шестой модели по неизвестной причине врезался в дерево на улице Малоугреневой в Бийске. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находился водитель и с какой скоростью он вёл автомобиль. В результате столкновения мужчина погиб на месте.
Напомним, накануне в Алтайском крае женщина-водитель погибла пытаясь остановить фуру своим телом.
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