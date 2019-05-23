Водитель погиб в намотавшейся на дерево “шестёрке” в Бийске

фото из группы "Аварком Бийск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Алтайском крае водитель “Жигулей” погиб при столкновении с деревом в Бийске.

Смертельное ДТП произошло сегодня в Бийске Алтайского края. Водитель за рулём автомобиля “Жигули” шестой модели по неизвестной причине врезался в дерево на улице Малоугреневой в Бийске. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находился водитель и с какой скоростью он вёл автомобиль. В результате столкновения мужчина погиб на месте.

Напомним, накануне в Алтайском крае женщина-водитель погибла пытаясь остановить фуру своим телом.