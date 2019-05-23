Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом в Алтайском крае

фото со страницы группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

На трассе Барнаул — Рубцовск женщина-водитель пытаясь спасти детей в своём автомобиле, выбежала навстречу несущемуся грузовику.

Трагедия произошла на трассе Барнаул — Рубцовск. Женщина-водитель погибла, пытаясь остановить грузовик своим телом.

Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», женщина была участницей масштабной аварии на трассе Барнаул — Рубцовск. Несколько автомобилей столкнулись из-за дыма от горящей травы, который накрыл дорогу. Увидев, что к попавшим в ДТП легковушкам приближается грузовик, женщина выбежала ему навстречу: в салоне её иномарки находилось трое детей. Водитель фуры не успел затормозить. Женщина погибла на месте. Грузовик врезался в легковушку. Дети пострадали. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу.

Напомним, 19 мая водитель фуры спровоцировал массовое ДТП на трассе под Новосибирском.