Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

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Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
26.05.2019 11:28
Фото с сайта shutterstock.com
На пассажирском сиденье участника аварии сидели женщина и 4-летний ребёнок.
Женщина погибла в результате аварии в Чистоозёрном районе Новосибирской области. Инцидент произошёл вчера, 25 мая, в 14:50. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 26 мая.
Водитель автомобиля Toyota Vista ехала в сторону села Елизаветинка. Она не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Автоледи из-за полученных травм скончалась на месте.
На пассажирских сиденьях были 53-летняя женщина и 4-летний ребёнок. Про их состояние на данный момент ничего неизвестно.
Напомним, 20 мая 2019 года несовершеннолетний пассажир погиб в аварии в Новосибирской области.
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