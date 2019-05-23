Женщина погибла в автокатастрофе в Новосибирской области

Фото с сайта shutterstock.com

На пассажирском сиденье участника аварии сидели женщина и 4-летний ребёнок.

Женщина погибла в результате аварии в Чистоозёрном районе Новосибирской области. Инцидент произошёл вчера, 25 мая, в 14:50. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 26 мая.

Водитель автомобиля Toyota Vista ехала в сторону села Елизаветинка. Она не справилась с управлением, и машина опрокинулась в кювет. Автоледи из-за полученных травм скончалась на месте.

На пассажирских сиденьях были 53-летняя женщина и 4-летний ребёнок. Про их состояние на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, 20 мая 2019 года несовершеннолетний пассажир погиб в аварии в Новосибирской области.