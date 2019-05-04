Авария заблокировала Чуйский тракт

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Авария заблокировала Чуйский трактРубрика: проиcшествия
27.05.2019 11:14
фото со страницы группы «Барнаул 22» в социальной сети «ВКонтакте»
Полиция выясняет причины столкновения большого количества автомобилей на трассе в Троицком районе Алтайского края.
Легковушки и грузовики перекрыли движение по трассе в Алтайском крае. ДТП произошло в Троицком районе. Как минимум шесть автомобилей – легковые иномарки и грузовики отечественного производства, заблокировали проезд по обеим полосам участка Чуйского тракта.
несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, пострадавших в аварии, по данным ГИБДД Алтайского края, нет.
Напомним, в Новосибирской области женщина погибла в опрокинутом автомобиле.
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Лента новостей
Учёные из НГУ опубликовали первые результаты лечения рака с помощью БНЗТ
Новосибирская студентка довела отца-хирурга до увольнения своими твитами
Экс-главврача больницы в Кузбассе осудили за присвоение 1,3 миллиона рублей
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