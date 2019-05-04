Авария заблокировала Чуйский тракт

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Полиция выясняет причины столкновения большого количества автомобилей на трассе в Троицком районе Алтайского края.

Легковушки и грузовики перекрыли движение по трассе в Алтайском крае. ДТП произошло в Троицком районе. Как минимум шесть автомобилей – легковые иномарки и грузовики отечественного производства, заблокировали проезд по обеим полосам участка Чуйского тракта.

несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, пострадавших в аварии, по данным ГИБДД Алтайского края, нет.

Напомним, в Новосибирской области женщина погибла в опрокинутом автомобиле.