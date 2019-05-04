Безобразное поведение хакасского единоросса проверит СКР

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Безобразное поведение хакасского единоросса проверит СКРРубрика: общество
27.05.2019 15:11
скриншот с видео youtube.com
Съёмочную группу программы «Вести. Дежурная часть» сотрудники администрации вытолкали из кабинета своего начальника; в апреле глава Ширинского района Сергей Зайцев уже получил срок за преступную халатность.
Следственные органы Хакасии начали проверку по инциденту, произошедшему 22 мая в администрации Ширинского района. Журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина при исполнении рабочих обязанностей повалил на пол глава района Сергей Зайцев.
Агрессию у чиновника вызвал вопрос корреспондента о людях, чьи дома и имущество пострадали при пожарах четыре года назад. Журналист отметил, что они живут «в нечеловеческих условиях».
Сергей Зайцев сначала попытался выхватить микрофон у Ивана Литомина и выставить его за дверь, а затем бросил журналиста на пол. Всю потасовку снимал оператор «России 24», ему в этом активно мешали сотрудники администрации.
«Союз журналистов России подключится к разбирательству нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста», – заявил глава СЖР Владимир Соловьёв.
Вместе с журналистским сообществом инцидентом заинтересовались и правоохранители. В следственном управлении СКР по Республике Хакасия уже заявили, что начали проверку.
Не остались в стороне и однопартийцы Сергея Зайцева.
«От лица всей партии "Единая Россия" приношу извинения всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике нашей партии соберётся, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева», – заверил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.
Глава Ширинского района настаивает, что жертва в данной ситуации он сам – его спровоцировали. Стоит добавить, что в апреле Сергея Зайцева приговорили к 4,5 года колонии-поселения за преступную халатность, из-за которой в пожарах погибли, пострадали или потеряли имущество жители Хакасии. Он был амнистирован прямо в зале суда.
Напомним, в марте директор НИИ в Бурятии напал на журналиста и отобрал у него телефон.
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